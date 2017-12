Majitelka nejkrásnějšího poprsí tentokrát zezadu: Fanoušky herečka z filmu Zmizelá provokovala výstavním sexy zadečkem

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

A číslo obdivovatelů se neustále zvyšuje. Americká kráska totiž skoro každý den zveřejní nějakou hodně dráždivou a sexy fotku a pokaždé je na co se dívat. Emily je známá hlavně díky svému výstavnímu hrudníčku a přírodním ňadrům, které neustále vystavuje na odiv.

V poslední době ale horňáky trošku zklamala a zaměřila se hlavně na svůj pěkný zadeček. Ten je teď u této slavné exhibicionistky zjevně v kursu, a tak ho neustále, pokud možno co nejvíc, odhaluje.

Štíhlá modelka je hvězdou titulních stran a nemá nouzi o pracovní nabídky. V poslední době se však snaží zaujmout jako herečka, byť na Oscara to u ní asi nikdy nebude. Na svém kontě má například role ve filmech Zmizelá a We Are Your Friends. ■