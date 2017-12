Vzpomínky na zesnulého moderátora (✝46): Jeho smrt zdrtila i Helenu Zeťovou a Zbyňka Merunku

Martin Smolík Foto: FTV Prima/Autosalon

„Je to úplně šílené. Jsem z toho hotový. Vždyť šlo o mladého člověka! Nevzpomínám si na to, že by si někdy na zdraví stěžoval. Byl to zapálený autař, šíleně ho to bavilo. Málokdy se to vidí. A byl to strašně slušný člověk, na kterého bylo spolehnutí. Když něco řekl, tak to platilo. Neexistovalo, že by nesplnil, co slíbil. Není to úplně obvyklé. A pokaždé přišel stoprocentně připravený,“ řekl Super.cz Merunka, který v Autosalonu podle svých vlastních odhadů působil zhruba čtrnáct let. Až do letošního jara.

„Pamatuju si, jak rychle se kdysi zapracoval. Měl zkušenosti z rádia, ale dělat testy aut do televize, to je něco jiného. Dostal se do toho okamžitě,“ dodal.

Na kamaráda zavzpomínala i Helena Zeťová. „Nikdy jsem se s Tebou na cestách nebála. Ať Tvá poslední vede do nebe,“ napsala na svou sociální síť. ■