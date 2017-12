Exotická zprávařka z Primy má recept na celulitidu a horu svalů! Tady je!

Monika Leová Super.cz

Modelka a moderátorka Monika Leová (26), jak sama říká, nikdy nechrastila kostmi. Vždycky bylo na co sáhnout. Poslední rok je ale možné sahat na spoustu svalů. Monika na sobě maká a tělo má pořádně pevné.

"Pořád makám, hlavně kruhové tréninky navštěvuju. Teď je to možná i trošku intenzivnější před Vánoci, dělám zásobu svalů. Nerada bych si odepírala nějaké cukroví, jídlo, co k Vánocům patří. V lednu do toho taky pořádně šlápnu," řekla Super.cz Leová.

"Nikdy jsem nebyla extrémně hubená, vždycky bylo na co sáhnout. Teď Martin na mě cítí víc svaly, které jsem neměla. Rád to ohmatává. Dřív jsem byla hubenější, ale teď se formují věci, které tam dřív nebyly," usmívá se moderátorka.

Recept má i na celulitidu. "Snažím se dřepovat, aby celulitidy bylo opravdu co nejméně. A má rada pro ostatní dívky? Dřepujte nebo se nedívejte do zrcadla," dodala. ■