Vignerová zdědila kluka po Miss Bezděkové! Ta se raduje, že byla první!

Česká Miss Andrea Bezděková (22) nějaký čas randila s modelem Mirkem Dubovickým, i když to nikdy úplně nepotvrdila. Nyní s Mirkem začíná vztah její kolegyně Aneta Vignerová (30). Co na to Andrea říká?