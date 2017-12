I mistr tesař se někdy utne: Dokonalá dáma Kateřina Brožová neuhlídala sukni a ukázala kalhotky

Kateřina Brožová Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není divu, že ji režisér Jiří Adamec (69) obsadil do zbrusu nového muzikálového představení Robinson - námořník z Yorku. Kateřina si v muzikálu Divadla Hybernia zahraje životní lásku Robinsona v podání Daniela Hůlky (49) Mary.

I přes to, že blonďatá herečka bojuje s virózou, nenechala si ujít tiskovou konferenci věnovanou zmíněnému muzikálu. Jako správná dáma si Brožová musí dávat pozor na to, aby jí někdy omylem nevykouklo ňadro, nebo neodhalila víc, než by si sama přála.

Tentokrát skoro všechny ženské zbraně uhlídala, ale bohužel se jí nepodařilo vychytat ten správný okamžik, a když si rovnala sukni, nechtěně ukázala fotografům bílé kalhotky.

Brožová není zdaleka jedinou dámou, které se podobné faux pas stalo. Kalhotky v minulosti ukázaly například Klára Melíšková, Berenika Kohoutová či Sandra Parmová. ■