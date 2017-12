Majitelce největších vnad z Plesu upírů po zvětšení prsou krachnul dlouholetý vztah: Má nového a lepšího chlapa

Elis Ochmanová Super.cz

"Po tom roce, co zvětšená prsa mám, je považuji za svoje, jako bych je měla odjakživa. Je to strašně znát na sebevědomí. Jsem strašně spokojená," svěřila Elis, která po operaci vyměnila i dlouholetého přítele a je velmi spokojená i v soukromém životě."A i on je velmi spokojený," smála se zpěvačka.

Ten bývalý prý ze zákroku nadšený nebyl, ovšem jediným důvodem rozchodu prý Eliščina plastika nebyla. "Operace nebyla důvod rozchodu, ale musím říct, že vztahu ani nijak nepomohla. Ale zase mi přinesla něco nového a lepšího," doplnila.

Pokud jde o role, nemůže Elis říct, že by jí nová ňadra prvoplánově pomohla, ale právě díky zmíměnému vyššímu sebevědomí se cítila na konkurzech jistější nejen v prsou a kramflecích, ale i v hlasové rovině. "Vyzařuju asi lepší auru a je to znát i na výkonech," uzavřela Elis, kterou budeme moci vídat v Plesu upírů do konce sezóny, konkurzu na následujího Fantoma opery se neúčastnila, protože tam prý pro ni není vhodná role. ■