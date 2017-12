S krásnou manželkou, bývalou rosničkou, i dvěma dcerami se vrátil po 20 letech do Česka: Jak to bývalá hvězda NHL snáší?

Patrik Eliáš Super.cz

Už půl roku žije dlouholetý hráč NHL Patrik Eliáš se dvěma dcerami a manželkou, bývalou rosničkou Petrou Volákovou, opět v Česku. Vypadá to, že se hokejista po dvaceti letech vrátil domů definitivně. A zatím je spokojený.

"Česká země je krásná a zvykli jsme si tady po těch letech výborně. Máme tady spoustu přátel, rodina a kamarádi nám pomáhají. Jsme tady spokojení," řekl Super.cz. Nevadí mu ani naše nepříliš fajn zima, když domů jezdívali předtím jen na letní prázdniny.

"I díky tomu, že jsem žil dlouho v cizině, spoustu věcí, které tady lidi řeší, vůbec neřeším a ani řešit nemusím. Obklopuji se jen lidmi a kamarády, se kterými chci být, a dělám věci, které chci dělat. Snažím se být na té pozitivní vlně. Užívám si ten vánoční čas, který je zvlášť v Praze úžasný. Začínám být opět patriotem," pokračoval s tím, že po Americe se mu v ničem nestýská.

"Jsme rádi, že jsme tady nablízko rodičům a díky přátelům, které máme, tak máme pořád co dělat. Kulturní vyžití je v Praze úžasné. Můžeme jezdit na hory a to mi třeba v Americe chybělo. Tedy i proto, že jsem musel pořád chodit do práce. Ale i kdybychom tam zůstali, tak myslím, že takové možnosti bychom neměli," pokračoval.

Zajímalo nás samozřejmě, čemu se Patrik v Česku věnuje. A docela nás překvapil. "Vlastně ničemu, určitě ne na plný úvazek. Můj velmi dobrý kamarád se stal manažerem juniorské reprezentace do šestnácti let, tak jsem s nimi byl na nějakém soustředění, ukazoval jim nějaká videa, co se týká hokejových věcí, a teď s nimi zase na pár dní pojedu. Jsem něco jako konzultant, který ten sport nějakou dobu dělal a může jim něco dát," užívá si prý cosi mezi důchodem a dovolenou Patrik Eliáš. ■