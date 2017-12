Vyprodával haly s hity 90. let: Nyní se bývalý král diskoték vrhl na muzikály, jeden i složil

Zdeněk Hrubý Super.cz

"Můj muzikál Robinson momentálně zkoušíme denně, už jsem z toho trochu unavený, ale je to příjemná práce, protože se mi tím splnil sen. Ten muzikál připravuji šest let a konečně to vypadá, že se opravdu bude realizovat," těší se muzikant, jehož Robinson bude mít premiéru na konci března v divadle Hybernia.

Mezi tím ovšem také v dalším muzikálu účinkuje, zpívá v Dětech ráje s hity Michala Davida (57). "Je to docela náročné všechno skloubit. Kromě toho, že hrajeme v Brně, jsme jeli turné po halách. Ale nabíjí mě to, protože je to úspěšné, zase torchu jiný žánr. Je super mezi tím takhle kličkovat. Co si víc může zpěvák a muzikant přát," míní. ■