Bolestná smrt moderátora (✝46): Kolega popsal poslední chvíle s parťákem, pro nějž pláče spousta lidí!

Martin Smolík Foto: reprofoto FTV Prima/Autosalon

Pro fandy to bylo jak rána z čistého nebe! Nikdo zpočátku nevěřil, že by to mohla být pravda. Přesto je. Jeden z nejuznávanějších automobilových redaktorů v Česku Martin Smolík (✝46) ve čtvrtek zemřel , údajně na infarkt. Jak na něj vzpomíná parťák z primáckého pořadu Autosalon, který ho viděl jako jeden z posledních mezi živými?

„Je to strašné, co se Martinovi stalo. Viděli jsme se naposledy minulý týden v pondělí, kdy jsme vraceli auta, která jsme měla půjčená na testy. Martina jsme vysadili doma, rozloučili se... A pak už jsem ho neviděl. On chtěl natočit další test v pátek, jenže ve čtvrtek ráno se stalo to, co se stalo,“ svěřil Blesku Josef Vrtal.

Autosalon se se Smolíkem rozloučí ve velkém. Ve čtvrtek bude Prima Cool vysílat vzpomínkový díl s Martinovými reportážemi, kolegové k němu již natočili úvodní slovo.

„Říkáme tam mimo jiné, že Martin se rozhodl vzít Nebeský autosalon,“ dodal Vrtal.

Smolík se automobilovou novinařinou zabýval již od roku 1991, kdy začal režírovat rozhlasový pořad Pozor, zákruta. O čtyři roky později šel do redakce Motožurnálu. Koncem desetiletí pak s kolegy vytvořil Autosalon. V roce 2003 přešel do Auto Moto Revue v České televizi, odkud se po čase zase vrátil na Primu a v této televizi byl až do své smrti. ■