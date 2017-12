Vycházející hvězda Hollywoodu nezvládla nápor bleskové slávy. Vyhledala odbornou pomoc

Na premiéru filmu Star Wars: Poslední z Jediů dorazila Daisy Ridley v hvězdných šatech. Profimedia.cz

Co víc si může mladá herečka přát než dostat roli v úspěšném filmu, který jí otevře dveře k dalším, nejlépe stejně úspěšným projektům? Pro Daisy Ridley (25) byl tím filmem Star Wars: Síla se probouzí. Fanoušci ji uvidí také v aktuálně premiérovaném pokračování Star Wars: Poslední z Jediů a přišly i další zajímavé nabídky, například film Vražda v Orient expresu. Může tedy být maximálně spokojená. Je i šťastná?

Ano i ne. Ridley otevřeně přiznala, že blesková sláva, která se na ni díky Hvězdným válkám snesla, ji dohnala až ke dveřím terapeuta. Neuměla si s ní poradit, proto po natočení Posledního z Jediů navštěvovala půl roku odborníka. „Vždy jsem bojovala s úzkostí, už od teenagerských let. Měla jsem to udělat dřív, najednou jsem si uvědomila, že je dobré o těchto věcech mluvit,“ řekla pro The Telegraph.

„Procházet tím vším se stejnou skupinou lidí (týmy zmiňovaných dílů Star Wars - pozn.) je úžasné, ale tu a tam je dobré od toho odstoupit a sám v sobě zpracovat, co se děje a jak se v tom člověk cítí,“ řekla. A právě to udělala. S trochou nadsázky se tak dá říct, že sváděla svou vlastní hvězdnou válku. ■