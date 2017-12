Už se pěkně kulatí: Natálie Kocábová se pochlubila rostoucím těhotenským bříškem

Natálie Kocábová čeká syna. Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová, Instagram N. Kocábové

Že čeká třetího potomka, Kocábová zjistila v červnu. Teď už se budoucí trojnásobná maminka na sociální síti pochlubila i rostoucím těhotenským bříškem, ve kterém nosí syna.

Ač další dítě nebylo tak úplně plánované, protože ho Kocábová počala jen měsíc poté, co začala s jeho otcem chodit, už se na miminko moc těší.

„Není to poprvé, co se mi to stalo. Tak začal můj život, když mi v únoru osmnáctého roku života doktor řekl, že nejsem nemocná, ale těhotná. A tak pokračuje, až se mi v únoru třiatřicátého roku života narodí náhle třetí dítě, další syn,“ nechala se Kocábová slyšet v časopisu Elle. ■