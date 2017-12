Eliška Bučková ve svatebním: Konečně prozradila, kdy si vezme Jakuba Vágnera za muže!

Eliška Bučková ve svatebních šatech Foto: Pavel Beran/Profashion (3x)

„Příští rok určitě svatba bude. A ne jedna. Jen ne naše. Vdává se moje sestra a sestra Jakuba, na obou samozřejmě nemůžeme chybět. Sami svatbu zatím neplánujeme. Vždyť jsem ještě nedostala prstýnek a navíc na to vůbec nespěcháme,“ řekla Super.cz Eliška.

„Než se začne plánovat svatba, musí být podle mě prstýnek na ruce. Ale opravdu bych nerada, kdyby to vyznělo tak, že Jakuba tlačím do žádosti o ruku. Ráda bych se vdávala, ale není to tak, že by to muselo být příští rok. Do tří let by ale svatba klidně proběhnout mohla. A až pak bychom mohli začít plánovat dítě. Takhle bych si to přála,“ svěřila se modelka.

Ta se stala patronkou již osmého ročníku brněnské Svatební show, výstavního a prodejního veletrhu, který se koná 2. a 3. února příštího roku ve Vaňkovce. „Ukazují na něm tradičně svatební trendy na celý nadcházející rok. Pro mě je bezva, že se koná na Moravě, takže tam vezmu sestru a vlastně celou rodinu a budeme hledat inspiraci,“ prozradila nám Bučková.

Eliška bude na veletrhu předvádět svatební šaty. Jestli jí samotné to do budoucna pomůže s výběrem na vlastní veselku, to je ve hvězdách. „Se mnou je to v tomto směru komplikované. Názor na to, v čem bych šla k oltáři, se postupem času mění. Jednou jsem chtěla nádherné princeznovské šaty, teď se mi líbí víc krajky a jednodušší styl. Dokonce jsem už ale koketovala i s myšlenkou, že bych se vdávala v kroji. Jsem totiž z folklórního města. Ve finále podle mě půjde o kombinaci klasiky a folklóru,“ myslí si Bučková, která si nemůže vynachválit fotky ve svatebkách.

„Vznikly na jednom hradě. S panem fotografem jsem se domlouvala na focení snad pět let, tak nám to konečně vyšlo. Moc se mi líbí,“ uzavřela Eliška Bučková. ■