Tragická smrt oblíbeného českého moderátora (✝46): Mění kvůli němu program televize!

Martin Smolík Foto: FTV Prima/Autosalon

„Bohužel musím potvrdit, že odešel Martin Smolík. Zemřel náhle. Strašně nás to mrzí, rodině a dalším pozůstalým vyjadřujeme nejhlubší soustrast. Martina si společně s televizními diváky připomeneme při čtvrtečním vysílání Autosalonu na Prima Cool. Celý díl bude mimořádně věnován jeho vzpomínce, diváci uvidí několik jeho reportáží,“ řekla Super.cz mluvčí Primy Jana Mrákotová.

Martin bohužel nepřežil kvůli přerušení krevního zásobování části srdce.

„Infarkt. Odmítám uvěřit. Před týdnem jsme spolu byli ve Španělsku. Je mi to moc líto. Byl profík, měl přehled, bavilo ho to a hlavně: byl to slušnej kluk,“ napsal na sociální síť novinář Jan Červenka.

„Snad se neurazí nikdo z auto-moto novinářů, ale Martin Smolík byl pro mě nejlepší autař, největší srdcař, nejvíc lidský. Prostě člověk, jakých bys kolem sebe chtěl mít hodně. Jsem zdrcená,“ napsala jedna z fanynek. ■