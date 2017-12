Ty ale vyrostly: Petr Jákl s krásnou manželkou se pochlubili rozkošnými dcerami. Jaké mají vánoční rituály?

Petr Jákl s manželkou Romanou s dcerami Foto: archiv Europark (2x)

Na třináctý ročník akce Dopisy Ježíškovi do pražského nákupního centra dorazila už tradičně rodina producenta Petra Jákla v kompletní sestavě. Pro Petrovu manželku Romanu to byla letos už druhá „nadílková“ příležitost. Nadělovala dárečky dětem z dětských domovů a před pár dny pekla perníčky pro děti do školy svých dcer.