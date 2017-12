Půlroční dceru stále kojí: Jana Doleželová je štíhlejší než před těhotenstvím, jen ňadra má v dekoltu podstatně větší

Jana Doleželová Super.cz

Dcera modelky a lékárnice Jany Doleželové Verunka bude mít půl roku a Jana ji stále zodpovědně kojí. A to v intervalech každé dvě hodiny. Zatím nepřemýšlí o tom, jak dlouho ještě, ovšem do tří let to prý určitě nebude.