Andrea Verešová vyrazila na svah jako motýlí královna: Nechyběla vyteplená mini ani lyže ve stejném designu

Andrea Verešová Super.cz

Andrea ovšem nezdobí jen bary někde pod svahem, ale sama také velmi dobře lyžuje. "Lyžuju odmalička, můj dědeček dokonce vlastnil lyžařský vlek a celá naše rodina trávila každou volnou chvilku na svahu. Tři strýčkové byli profesionální lyžaři a skokani na lyžích. Já už jezdím jenom rekreačně. Přešlo to i na děti. Momentálně jezdí na snowboardu, profesionálně trénují a lyžují se Snowboard akademií," vypočítala modelka.

Verešová je tváří značky, která ji zásobuje originálními modely, už skoro deset let, začalo to zlatým vázáním, fotila s ní i zimní katalog a v plánu je ještě užší spolupráce. Andrea se totiž bude podílet na návrzích. "Ale budou to plavky, což je pro mě velká čest, ale i velká výzva. Sice máme svoji módní značku, ale plavky jsem ještě nenavrhovala. Ale nějakou představu už mám. Střihy, které jsou lichotivé k postavám, které ženy snad uvítají. Trendy jsou plavky v celku, které se dají využít i jako body," plánuje Andrea. ■