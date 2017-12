Se švagrovou Agátou už sestra jejího muže Mariana mluví: Velké přátelství už se ale asi nikdy neobnoví

Mariana Prachařová Super.cz

Mariana v Česku přerušila i našlápnutou hudební kariéru. Zrovna vyšel její videoklip, který je velmi úspěšný. "Bylo to možná trochu kontraproduktivní. Ani jsem nestihla spoustu rozhovorů, které jsem měla udělat. Ale byla jsem ráda, že jsem aspoň stihla ten klip vydat, protože to bylo taky na poslední chvíli," připustila.

"Bylo to krásné, ale už jsem se strašně těšila domů a jsem ráda, že už jsem doma. Jela jsem sama a bylo to pro mě trochu náročné. Zjistila jsem, že nejsem typ člověka, který rád cestuje sám a zase tolik jsem si to neužívala," řekla nám na openingu lyžařské sezóny ve Špindlerově Mlýně.

"Ale potřebovala jsem vypadnout a být chvíli jen sama se sebou, což se povedlo. Ve výsledku to bylo fajn, i když jsem měla dny, kdy jsem uvažovala, zda se na to nevykašlat. Ale vydržela jsem to přes dva měsíce," přiznala. "Hned, jak jsem přijela, tak jsem zase začala řešit tu hudbu. Budu něco vydávat, už se na tom pracuje. Hned mě zavalily všechny povinnosti, škola, práce," dodala.

Mariana se kdysi velmi přátelila s manželkou svého bratra Jakuba Agátou. Pak se ale holky těžce rozkmotřily. Proto jsme byli zvědaví, zda už aspoň viděla svoji malou neteř. "Stihla jsem ji vidět, ještě než jsem odlétala. Je krásná. A s Agátou spolu fungujeme v pohodě," řekla nám, ale to, jak si vyřešily svoje spory, už řešit nechtěla. "To bych nerozebírala," krčila rameny.

Mariana mluvila o tom, že v Americe byla sama. Znamená to tedy, že nemá žádný pánský doprovod na cesty ani do života? "Jsem single, ale pokud jde o cesty, tak stejně upřednostňuju kamarády. Ale třeba by to bylo hezké a snad mě to jednou čeká, až si někoho najdu," uzavřela. ■