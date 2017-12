Polsko-americká Barbie fotila v Malibu krajkové plavky. Věřili byste, že téhle paničce je 38 let?

Joanna Krupa Profimedia.cz

Narodila se v Polsku, ale od pěti let žije v USA. Kariéru Joanna Krupa (38) zahájila jako modelka a dařilo se, postupně se začala objevovat na obálkách magazínů jako Maxim nebo Playboy. Dalším krokem k tomu, stát se ‚slavnou‘, bylo účinkování v show Dancing with the Stars, která se těší velké divácké oblibě. Příležitost dostala i v několika filmech, ale sláva z toho nevzešla. Pózování jí jde mnohem lépe než hraní, i proto si ji pozvali jako porotkyni do polské verze soutěže hledající topmodelky.