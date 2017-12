Každoročně před Vánoci razantně hubne! Letos se to Janě Adamcové moc nepovedlo

Jana Adamcová Super.cz

Moderátorka Jana Adamcová (45) každoročně před Vánoci drží dietu, aby nemusela nadbytečná kila řešit až po vánočním obžerství a do nového roku mohla vstoupit se svojí ideální váhou. Letos to zatím na hubnutí nevypadá.

"Úplně se mi to nedaří, to se musí přehodit v mozku. Teď se mi to tam ale mele, musím si tam uklidit a pak doufám, že začnu zase shazovat," řekla Super.cz moderátorka. "Několik let po sobě jsem začala držet dietu kolem 15. prosince, držela jsem se. Tak čekám, kdy přijde 15. prosinec a přehodí se mi to v hlavě," usmívá se.

S váhou na tom momentálně není ideálně. "Jsem na tom v tuto chvíli dost blbě, ale bude to dobrý, slibuju. Chtěla bych dolů tak šest kilo, osm by bylo úžasných, ale nemůžu mít nereálné cíle," dodala. ■