Poprvé promluvili o svatbě: Snoubenci Karolína Plíšková a Michal Hrdlička plánují veselku ve velkém stylu

"Přišla lukrativní nabídka, která se neodmítá ani z manažerského ani z hráčského pohledu," krčil rameny Michal. "A co budu dělat na Štědrý den já, ještě nevím. Možná si taky půjdu zasportovat, s kluky se proběhnu na fotbale v Edenu, to se pak cukroví a kapr líp tráví," smál se.

Karolína ale předčasnou štědrovečerní večeři, smaženého kapra s bramborovým salátem, pro svého snoubence sama dělat nebude. "Já to dělat nebudu a Michal určitě taky ne. Spoléhám, že to od někoho dostaneme, anebo si dáme nějakou jinou večeři. Ale ke stromečku si sedneme a dárky si rozdáme," svěřila s tím, že dárky pro snoubence už má. "To musím upřesnit, kapra a salát dostaneme od mojí babičky, tak to bylo i na naše první Vánoce," doplnil ji Michal, který ještě něco pro Karolínu shání.

A pokud jde o dárky, čím Michal svoji partnerku kdy nejvíc potěšil? "Dostala jsem toho od něj spoustu, ale největší radost jsem měla asi ze zásnubního prstýnku," přiznala tenistka. "Mně dělá Karolína radost každý den, když se na mě usměje anebo mě ráno probudí. Vždycky mi zpívá takovou hezkou písničku. Je to sen se vedle ní každé ráno probouzet. Kéž by to tak vydrželo," odtajnil ranní rituály u nich doma Michal.

Pokud jde o čas, který spolu doopravdy tráví, je to o trochu složitější, ale svorně tvrdí, že více než polovinu roku jsou spolu. "Michal se mnou jezdí podle času, původně měl i do toho Thajska o Vánocích jet on, ale přišly mu do toho pracovní povinnosti, tak jsem ráda, že mohl aspoň táta a nemusím jet sama," řekla Super.cz Karolína. "Na grandslamové turnaje, kde je potřeba se postarat o Karolíniny partnery, ale jezdím vždycky," doplnil Michal.

Ten se momentálně kromě toho, že dělá manažera své partnerce, věnuje stále také moderování. "Mám svůj pořad, jmenuje se Česká ulička, komentuju fotbal a tenis, to jsou takové hlavní činnosti," vypočítal.

Když už proběhlo zasnoubení, byli jsme zvědaví, zda pár už tedy plánuje i následující krok, svatbu. "Svatba se plánuje na příští rok, ale teď máme tolik povinností, že si nedokážeme představit, že bychom ji měli plánovat právě teď. Necháváme to volně plynout, ale určitě bychom to příští rok chtěli stihnout," prozradila Plíšková.

"Necháme to v klidu po sezóně, abychom to zbytečně nerozbíjeli. Možná v zimě. Dneska jsme organizovali charitativní turnaj a večírek, kde je odhadem asi osmdesát nebo sto lidí. Tak to ještě trochu vynásobíme a takhle nějak bude vypadat příprava svatby. Bude to náročné," uzavřel Hrdlička. ■