Místo ve vysněném novém domě stráví svátky s rodinou v chalupě v horách: Veronika Arichteva bojuje s rekonstrukcí a řemeslníky

Veronika Arichtava s manželem pořídila nové bydlení. Michaela Feuereislová

"Povedlo se nám sehnat dvoupatrový byt se zahrádkou, ze kterého jsme byli nadšeni. Ovšem měli jsme určité požadavky na rekonstrukci, tu posunout příčku, abychom měli v přízemí jednu velkou obývací místnost s kuchyní i jídelnou, jinde zase vyměnit podlahy. Řemeslníky jsme sehnali přes známé, protože bez toho by to bylo jednou tak drahé," vyprávěla nám Veronika, když se otevírala sezóna ve Špindlerově Mlýně.

"Předpoklad byl, že to bude za dva měsíce hotové, ale budou z toho minimálně tři. Člověk si neuvědomí, že třeba stěrka na podlaze musí několik dní schnout, jak náročné je měnit rozvody. Takže se to protáhne. Můj sen byl, že strávíme Vánoce v novém, ale tak to nebude ani náhodou. Ale nakonec jsem možná ráda. Nedokážu si představit, že bych to stěhování před svátky zvládla, když teď natáčíme nové řady seriálu První republika," svěřila.

A kde tedy nakonec svátky stráví? "Určitě pojedeme s manželem na hory. Máme rodinnou chalupu, která je veliká, takže se nás tam sejde spousta, i s dětmi. Tedy ty my zatím nemáme, ale věřím, že to brzy přijde. Vždyť i to nové bydlení kvůli tomu, že bude vhodnější pro děti, pořizujeme," uzavřela Arichteva. ■