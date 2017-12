Hodně šťavnatý pozdrav: Jessica Simpson nechala fanoušky nahlédnout na své poprsí

Jessica Simpson pozdravila fanoušky z koupelny. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Během pátečních příprav do víru společenského dění si zpěvačka a herečka Jessica Simpson (37) řekla, že by bylo pěkné pozdravit z koupelny své fanoušky. A když už, tak se vší parádou. Do světa poslala snímek, na kterém nejsou tím první, čeho si lidé všimnou, zpěvaččiny oříškové oči...

Není to ani zelený saténový župan či kabátek od pyžama, ale její poprsí, které na fotce hraje prim. Nevšimnout si ho zkrátka nelze a ani to není žádoucí. Čím víc lajků, tím líp. A třeba to přebije i ostrou kritiku z předminulého týdne.

Simpson tehdy zveřejnila fotku, na níž byla i s dcerkou Maxwell zachycena v obchodě s make-upem, a nejen Jessica, ale také pětiletá holčička byla nalíčená výraznou rtěnkou. V popisku pak stálo, že jde o oblíbený obchod Maxwell a že to není reklama, nýbrž dámská jízda mámy s dcerou. „Co se to s tebou děje? Měla by si hrát venku nebo se učit o světě, ne sedět na židli a líčit se,“ napsala jedna z kritizujících. I druhý tábor se ozval, tomu to připadalo roztomilé.

S manželem Ericem Johnsonem má Jessica Simpson ještě čtyřletého syna Aceho. ■