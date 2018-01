No páni! Třiapadesátiletá francouzská herečka vsadila na overal s odvážným výstřihem. A výsledek?

Juliette Binoche Profimedia.cz

Tomu dopomohl i dobrý make-up v zemitých tónech, do rovna vyfoukané delší vlasy a elegantní šperky. Tím nejzářivějším byl tradičně hereččin úsměv.

Do německé metropole Binoche přijela s nominací pro nejlepší herečku za roli svobodné umělkyně Isabelle ve filmu Let the Sunshine In - a s tou také odcestovala. Cenu získala Alexandra Borbély za film On Body and Soul.

O úsměv to Binoche nepřipravilo, vždyť má na kontě již několik Evropských filmových cen i dalších mezinárodních ocenění včetně těch nejprestižnějších - Oscara, Césara nebo ceny BAFTA. ■