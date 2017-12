Na Miss měla o víc než 20 let staršího přítele: Do společnosti vyráží Vignerová s kolouškem, kterého zdědila po Bezděkové

Aneta Vignerová Super.cz

Na večírku kliniky plastické chirurgie, kde jsme pár potkali, jsme nejprve probrali Anetino poprsí. Že by se rozhodla nechat si ho zvětšit, i když byla roky proti tomu? "Je dobré udržovat dobré vztahy, třeba to bude do budoucna potřeba. Ale aktuálně o tom nepřemýšlím, mám se ráda taková, jaká jsem, a o tom to je. Spousta holek si to udělá a pak toho možná litují, tak jsem ráda, že to moje uvědomění bylo rychlejší," míní Aneta.

A pak už jsme začali probírat její vztahy, a aktuálně i Míru. "Je mi fajn, jsem spokojená, a jestli spolu jsme nebo nejsme, to už nechci rozebírat. Jsme si blízcí," řekla nám. Vedle Anety jsme byli zvyklí vídat starší partnery. Kdysi na Miss ČR, kterou v roce 2009 vyhrála, jsme dokonce jejího přítele, podnikatele Kamila Bahbouha, pokládali za jejího taťku. Chodila mj. s Tomášem Ujfalušim anebo s Davidem Krausem, kteří byli také o něco starší. Mírovi bylo ale teprve šestadvacet.

"Jsem starší, to je pravda. Myslím si ale, že věk nehraje roli. Mám takovou klesající tendenci," smála se. I pokud jde o finance a majetek partnerů, jde trochu dolů. I když bratři Dubovičtí, Míra má ještě dvojče Martina, pocházejí z docela bohaté rodiny. "Tak tohle už vůbec neřeším. Míra s bráchou jsou fajn kluci. A ten klesající věk je možná přirozený, když žena dospívá a nemá zapotřebí autoritu hledat u staršího chlapa," svěřila Aneta. ■