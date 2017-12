Sexy modelky z plavkového vydání slavného magazínu vyrazily na pláž. Tohle tam prováděly

Raven Lyn a Danielle Herrington v Miami Profimedia.cz

Co tak asi modelky dělají ve svém volném čase? Často se věnují sportu, to beze sporu. Chodí běhat, do posilovny, na jógu. Fotek slavných i méně známých tváří, vycházejících z posiloven a různých studií, je nepřeberné množství. Alternativou je i návštěva zkrašlovacího salonu. No a relaxace na pláži je pak příjemnou třešinkou na dortu.