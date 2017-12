Na tomhle zadečku pořádně maká! Zpěvačka Victoria chce mít pozadí tvrdé jako skálu

Victoria Super.cz

Zpěvačka Victoria prozradila, že poctivě maká na svém pozadí. Má ho sice větší, ale o to ho chce mít pevnější. "Zadek, to je hrozný. Můj zadek má asi dvacet kilo. Musím cvičit, každý druhý den se snažím makat. Je mi 34 let, jsem po dvou dětech, je to jiné než ve dvaceti," řekla Super.cz Victoria.