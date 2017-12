To už může jít klidně nahá! Nosková s dekoltem a v mini kraťasech slibuje: Příště budu mít ještě kratší

Michaela Nosková Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová

"Bude to velká oslava mých narozenin. Mám tam Pepu Vojtka, Vaška Noida Bártu, Leonu Machálkovou. A vše to bude s živým orchestrem. Mám kolem sebe lidi, kteří to pro mě i k narozeninám dělají, tak náklady nejsou tak strašný. Budou kolem sto tisíc," řekla Super.cz Nosková, která doufá, že bude mít 22. března v GoJa Music Hall plno. "Budu doufat, že si co nejvíc lidí koupí vstupenky, aby mi pomohli mít narozeninový dárek na nule a nemusela jsem řešit minusové položky," dodala se smíchem.

Míša slibuje velkou podívanou. Prý bude mít ještě kratší šortky než na otevření nového obchodu s módou, kde nechyběla. "V některých číslech budu ještě v menších šortkách, než jsou tyhle. Budou i síťované punčochy a korzet. Zatraceně sexy v punčochách bude třeba i můj další host Míša Gemrotová. Já myslím, že to bude zajímavý," dodala. ■