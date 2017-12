Nosí tanga i body: Když je vousatá vítězka Eurovize Conchita za ženu, má mnohem bohatší šatník než jako muž

Conchita Wurst se vrátila do Prahy. Foto: archiv Palmers (3x)

Když je Thomas Neuwirth mužem, je to docela obyčejný kluk. "Taky mám jako muž mnohem chudší šatník než jako žena, ten Conchitin je obrovský. Má i mnohem víc kosmetiky než Thomas, ten si vystačí s obyčejným mýdlem i na mytí obličeje," míní umělec, jehož v ženské podobě máme oslovovat jako ženu, v mužské pak jako muže. My mluvili s Conchitou, nikoli s Thomasem, takže jsme volili rod ženský.

"V Praze jsem podruhé a mohu říct, že jsem si ji už stačila trochu prohlédnout. Byla jsem na procházce po Karlově mostě a v centru. také v jedné asijské restauraci. Je to tady úžasné," svěřila Conchita.

Od doby, co vyhrála Eurovizi, se její život otočil o sto osmdesát stupňů. "Můj život se změnil po všech stránkách. Můžu hodně cestovat a dělat to, co skutečně miluji. A co je také hodně důležité, nemám problém platit všechny svoje účty. Ale peníze nejsou ta priorita, důležité je, že dělám to, co mě baví. Předtím jsem měla práci, která mne natolik nenaplňovala," svěřila Super.cz.

Když už jsme se setkali v obchodě s rakouskou značkou obchodního prádla, kde byla exkluzivním hostem, samozřejmě jsme se museli zeptat, zda nosí spíše ženské anebo mužské spodní prádlo. Mohlo nás napadnout, že obojí.

"Je to podle toho, kým zrovna jsem. Záleží na tom, co mám na sobě. Je to podle outfitu, mám velmi ráda krajkové prádlo, které v některém oblečení vynikne. Někdy mívám na sobě opravdu těsné spodní dámské prádlo, aby byla šance některé věci skrýt. Občas nosím i tanga anebo body. To vypadá velmi dobře v kalhotách. Ale nosím i pánské, když jsem v civilu Thomasem," svěřila vousatá zpěvačka.

Obdivovali jsme i Conchitiny dlouhé vlasy. To jsme se ale spletli. Na rozdíl od vousů nejsou její, nosí paruky. "Stará se mi o ně můj kadeřník, vlasový stylista, " prozradila.

Nelení ani v hudební oblasti, momentálně natáčí ve studiu svoje druhé album. "Chystám se i na turné. Vlastně pořád vystupuji na koncertech s repertoárem z první desky, takže jen plynule navážu. A určitě nevynechám ani Prahu," slíbila Conchita.

A jak bude trávit vánoční svátky - jako Conchita nebo jako Thomas? "Budeme s rodinou ve Vídni, což je velmi pěkné. Všichni jsou velmi zaneprázdnění, ale na Vánoce se nikdo nemůže vymlouvat na termíny, a tak budeme spolu," těší se zpěvačka na to, že je stráví jako Thomas. Na Silvestra už ale bude opět Conchitou. "Budu zpívat v Berlíně u Brandenburské brány v rámci silvestrovského programu," svěřila. ■