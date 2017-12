Dostat její impozantní křivky do titěrných plavek si žádá trpělivost. Takhle v nich vypadá dcera slavného fotbalisty

Bianca Gascoigne na Tenerife Foto: Super.cz/Profimedia

Škoda, že tahle britská modelka na Tenerife, kde snímky toho, jak si užívá pozdního prosincového sluníčka, vznikly, rovnou nebydlí. Dcera slavného fotbalisty a bouřliváka Paula Gascoigneho Bianca (31) by mohla každý den zkoušet jiné extravagantní modely a muži by byli nadšení.

Bianca je jednou z krásek, kterým příroda nadělila to nejlepší ze svých pokladů, a dobře to ví. Podle toho také volí modely, v nichž k vodě vyrazí. Ten, co měla na sobě naposledy, byl obzvlášť rafinovaný.

Aby fotografy zaujala, nemusí být na fotkách ani nahá, jako když začínala a objevila se v trochu nemravných pózách v několika pánských časopisech. Jak šel čas, postupně se zviditelňovala i jinak. Celebrity Big Brother je nejznámější z několika televizních projektů, v nichž v průběhu posledních let tato plavovlasá kráska účinkovala. ■