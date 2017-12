Nezbyl jí ani zásnubní prsten: Nikola Buranská je po rozchodu s fotbalistou i hokejistou na chvíli v Praze, teď utíká do Indie

Nikola Buranská Super.cz

Modelka jako by na rok úplně zmizela ze světa. Zrušila i svoje stránky na sociálních sítích. "Pravda je, že jsem si potřebovala od všeho odpočinout. Dávala jsem si život do pořádku. Komu by se chtělo chodit před média a vysvětlovat, co se stalo," mínila Buranská, která ani nyní nechtěla svoje vztahy moc pitvat. "S Jakubem Voráčkem spolu nejsme. Nechtěla bych se k tomuto tématu vyjadřovat. Momentálně jsem single," řekla mimo jiné Super.cz.

Další minimálně tři měsíce ji opět neuvidíme. Odlétá totiž za modelingem do Indie. "Moc se na to těším. V zahraničí je mi dobře. Nečekám od toho bůhvíco, přece jen je Indie drsnější země, nikdy jsem tam nebyla. Během příštího týdne odletím, budu tam i přes Vánoce a Nový rok, ale bude nás tam víc Češek a Slováků, tak tam určitě nějaké tradice dodržíme a uděláme si třeba stromeček," věří Nikola. ■