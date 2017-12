Opravdu v rouše Evině: Perkausová na snímcích pro pánský časopis ukázala odhalená ňadra i zadeček

Eva Perkausová fotila jen v rouše Evině Foto: Playboy/Lukáš Dvořák

Přesvědčilo ji ale to, že snímky od renomovaného fotografa Lukáše Dvořáka, který je vyhledávaným i v italském Miláně, jsou vkusné, černobílé, a o vulgaritě nemůže být ani řeč. To by jí ostatně ani její domovská televize Prima, kde moderuje společenský pořad TopStar, nedovolila.

Na snímcích, které jsme získali ještě před slavnostním křtem fotografií, který proběhne příští týden, se můžete přesvědčit, že Eviny křivky jsou opravdu dokonalé. Perkausová na svém těle tvrdě pracuje, pravidelně cvičí a vůbec nepije alkohol, který přináší jen prázdné kalorie. ■