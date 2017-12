Nejkrásnější Češka s vietnamskými kořeny k nepoznání! Monika Leová překvapila zatraceně sexy ofinou

Monice Leové to sluší i s ofinou. Herminapress

"Můj kadeřník nepoužil nůžky. Je to taková finta, příčesek, který se jednoduše nasadí a zase sundá," řekla Super.cz Monika.

I když jí ofina velmi sluší, neplánuje, že by požádala svého kadeřníka o tak razantní změnu. "Když se to dá vyřešit příčeskem, tak mi to přijde zbytečný. Ofina je těžší na údržbu, kdysi jsem ji měla a raději nechám vlasy dlouhé," dodala Leová. ■