Dámy, pokochejte se: Tohle je nejlepší tělo světa! A patří Slovákovi žijícímu v Praze

Michal Gajdosech Foto: Milan Junek

Světová soutěž se konala v Polsku. "Je to pro mě obrovský úspěch. Skončit na 4. místě v takové konkurenci je skvělé a ohromně si také vážím titulu Best Body in the World," řekl Super.cz Gajdosech.

Modelingu se Michal věnuje víc jak deset let. Byl také superfinalistou v soutěži Muž roku v roce 2011. "Když jsem v 19 letech odešel do Prahy studovat na vysokou školu, řekl jsem si, že nějaká brigáda by nebyla zlá. A kolotoč se rozjel," dodal s úsměvem Gajdosech. ■