Michael Kocáb se těší na 3. vnouče od dcery Natálie: Neuvěříte, jaké vybral chlapečkovi jméno

Michael Kocáb Super.cz

"Před nedávnem, vlastně už je to rok, jsme měli koncert v O2 areně a ten byl tak monumentální, že z něj zpracováváme celovečerní film. Momentálně na tom dělám, protože je to dvě a půl hodiny materiálu. Kromě toho připravuju další desku After Shocks s mezinárodním hvězdným obsazením. Taky se tam rýsuje nová deska Pražského výběru. Ale hlavně připravujeme na jaro příštího roku koncert Pražského výběru se symfonickým orchestrem v Karlíně," vypočítal Kocáb, že při tomhle pracovním vytížení nemá ani čas na ženy. Od rozchodu s Lejlou Abbasovou (37) se po jeho boku žádná neobjevila.

Na děti si ale čas udělá. Zanedlouho bude také díky dceři Natálii potřetí dědečkem. "Bude to zase kluk, už jich máme v rodině hodně, Vincenta, Davídka a teď bude další," bere šmahem vlastního nejmladšího potomka společně s vnoučaty. "Ještě nevím, jak se bude ten další jmenovat. Já navrhuji Bivoj, ale jim se to nelíbí. Ale bylo by to originální, co?" smál se muzikant.

"Já děti miluju, mám k nim hodně blízký vztah. Dojímají mne ty maličké, je to něco úžasného, ta naděje. Je to čistý nepopsaný list plný radostného očekávání. I když ještě to děťátko neví, že se není moc na co těšit," míní Kocáb.

Pokud jde o vlastního syna Davídka, vídá se s ním, kdy jen může, poznal i jeho mladší sestřičku Iman. "Viděl jsme ji při předávání. Je trochu jiná, tmavší, i když má taky modré oči, ale už tam jdou vidět ty cizokrajné rysy, což u Davídka absolutně ne. Ale možná to poznáme v další generaci, až se Davídkovi narodí černoušek," uzavřeli jsme s humorem naše povídání. ■