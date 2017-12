Pravda o zdravotním stavu Hany Zagorové: Zpěvačka promluvila a je to opravdu síla!

Hana Zagorová Herminapress

„Je to hrozné, strašně nepříjemné. Vůbec nic takového se nestalo, v žádné nemocnici jsem hospitalizovaná nebyla. Včera v noci jsem se vrátila z Moravy, kde jsem měla dva vyprodané koncerty. Nikoho z novinářů ani nenapadlo, aby si zprávy, o kterých píše, ověřil. Je to příšerné! Lidé bombardovali pořadatele, co se děje, jestli mají vrátit lístky,“ řekla Super.cz rozladěná Hana Zagorová.

Ta měla také vystoupit na Slovensku v rámci komponovaného charitativního večera, kvůli lehčí viróze však nechtěla přemáhat své síly. Pořadatelům se tak prostřednictvím šéfa Boom!Bandu Jiřího Dvořáka omluvila, ten za ni také střelhbitě našel adekvátní náhradu.

„Vše na konci roku vždy směřuje k vánoční Lucerně, na kterou se moc těším, mám pro ni velkou slabost. Je to mnoho týdnů vyprodané, a i zde nyní diváci pořadatele ve velkém kontaktují a ptají se, zda se večer neruší. To mi připadá strašně nespravedlivé a sprosté. Jedna falešná zpráva vlastně zničí půlroční práci několika desítek lidí,“ štve jindy za všech okolností usměvavou Hanu Zagorovou, která nedávno vydala knížku.

Chování médií (zpráva se objevila i na televizních stanicích) bylo podle ní tak přes čáru, že do problému zapojila i právní zástupkyni.

„Přece není možné, aby všichni včetně televizí uveřejnili neověřenou informaci. Ve čtvrtek večer jsem byla doma, učila se texty do Lucerny, takže mi klidně mohli zavolat. Bylo by to to nejmenší, co mohli udělat. Jde o naprosto neetické poškození mého jména,“ dodala Hana Zagorová, kterou jsme zastihli těsně před zkouškou. ■