Vztah s Jágrem není žádná pohádka! Tahle drsná slova napsala o životě s hokejovou hvězdou jeho láska Kopřivová

Vztah s Jágrem je podle Veroniky pěkně trnitá cesta... Michaela Feuereislová

Blonďatá kráska je však i tak s Jaromírem šťastná a v kanadském Calgary, kde Jágr momentálně hraje, s ním oslavila už dvouleté výročí vztahu.

Na sociální síti se pak vyznala ze svých niterných pocitů a tak trošku si zafilozofovala. „Náš vztah není žádná pohádka, je to pěkně trnitá cesta. Největší škola života, kterou můžeme zažít jsou pády a trnité cesty. Týká se to života obecně, práce, vztahů, přátelství,“ napsala Kopřivová, která zřejmě popisovala svůj život a chtěla tím naznačit, že životní pády jsou vlastně hodně důležité.

„Ti, co mají zatím krásný, pohádkový, skoro bezproblémový život, mají se neustále o koho opřít, mají někoho, kdo za ně plno věcí vyřídí, to je ničemu moc nenaučí. Silnou a samostatnou osobností se stávají lidé, kteří zažili několik pádů a prošli několik trnitých cest a museli spoléhat jen sami na sebe,“ dodala Jágrova přítelkyně, jež se na své poměry nezvykle rozepsala.

„Každá "špatná" cesta a zkušenost je to nejlepší, co se nám v životě může stát, přestože to tak zrovna v ten moment nevypadá. Buďme vděčni za každý pád, za každou špatnou zkušenost, za každou bolest, protože to nás posouvá! Miluji školu života, miluji přírodní zákony a jsem vděčna za každou špatnou zkušenost, protože vše, co se v mém životě zatím odehrálo, ze mě udělalo to, co jsem dnes. Miluji se a jsem na sebe pyšná,“ uzavřela svou zpověď Kopřivová, která to s Jágrem evidentně nemá jednoduché, ale zároveň si nelehký život s hokejovou hvězdou vlastně pochvaluje, protože ji posouvá dál. ■