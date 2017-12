Takhle divokou tvář v převlékací show neukázala: Berenika Kohoutová řádí v novém klipu

Berenika Kohoutová v klipu kapely Mandrage Motýli

Berenika si zahrála lehkovážnou, divokou ‚pařmenku‘, která vymetá bary, zpíjí se do padnutí, fetuje a klukům sype do drinků prášky. „Zlobivý holky se vždycky hrajou skvěle! Když můžete navíc rozbít pár skleniček, protože to je ‚v roli‘, tak to je nejvíc. Kluci z Mandrage jsou strašně skvělí, vůbec nemachrujou a natáčení s nimi bylo moc příjemný. Snad se spojení romantický písničky a punkovýho klipu bude lidem líbit tak, jako mně!“ doufá Berenika, mimochodem vítězka poslední Tváře.

Klip se točil za rekordních časových i produkčních podmínek – na vymyšlení, zprodukování, natočení a sestříhání byl pouhý týden. „První den jsme natočili všechny scény z barů a další den zbývající záběry u našeho klávesisty Franty v novém bytě, od kterého si ten den převzal klíče. Klip je na světě a my jsme vděční všem, kteří nám umožnili vše takhle rychle zvládnout,“ okomentoval to bubeník Matyáš Vorda.

Singl pochází z připravované desky Po půlnoci, jejíž vydání je naplánováno na 19. ledna příštího roku. V těchto dnech kapela poslední skladby dokončuje v berlínských Red Bull Studios. Album bude obsahovat 12 písní, na kterých se hudebně i textově podíleli všichni členové Mandrage. Kapela jej představí naživo v rámci jarního turné, které odstartuje 2. února 2018 v pražském Foru Karlín. ■