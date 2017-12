Martin Kocián: Exhvězda Luneticu utekla z léčebny, kde si ji chtěli nechat kvůli drogám!

Martin Kocián Foto: David Zápal, Super.cz

„Bral jsem pervitin. Na začátku školního roku mě můj kamarád a mentor Tomáš Kranich vzal do Opavy na svou přednášku o zdolávání závislostí a když mě tam viděli lékaři, rovnou mi důrazně doporučovali, že bych měl v léčebně zůstat,“ přiznal Super.cz Martin s tím, že se mu nechtělo a že si raději pomůže sám.

„Jsem tvrdohlavý. Nikdy jsem celé léčení neabsolvoval. V roce 2003 jsem ale vydržel v Červeném Dvoře dvacet dní a pak jsem abstinoval pět let,“ vysvětluje.

Přesto se dušuje, že od zážitku v léčebně drogy nevzal.

„Trošku mě vystrašilo to prostředí tam. Rozhodl jsem se fetu zbavit sám. A zatím se mi to daří. Kdybych zase měl tendence do toho spadnout, určitě jako první vyhledám ambulantní léčení,“ slibuje.

Vyděsily ho i potíže mámy. „V té době také moje máma dostala infarkt, takže jsem si uvědomil, že by tady také nemusela být dlouho. Naštěstí to s ní dopadlo výborně, je zdravá, a já si z toho vzal ponaučení. Taky mám novou přítelkyni, jsem zamilovaný a nerad bych si zkazil vztah,“ dodal Martin, který dělá nyní v Praze číšníka a snaží se zažehnat všechny problémy, do kterých se dostal. ■