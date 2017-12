Tahle dobře stavěná blondýnka v bikinách je internetovou superstar. Ke své práci nepotřebuje být jako tyčka

Julieanna Goddard Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Sedmadvacetiletá blondýnka fanoušky zpravuje o rozmanitých uměleckých akcích, především hudebních. S tím souvisejí také produkty, kterým dělá reklamu. Byla to třeba sluchátka, komunikační aplikace, s propagací pomáhala také raperovi, jenž si říká 070 Shake.

Na dotaz, kdo vlastně je, odpovídá následovně: „Propagátorka značek, produkční eventů, publicistka, jsem miliarda věcí v jedné,“ uvedla a dodala: „Žijeme v době, kdy na internetu můžete říct, že něco jste, a stanete se tím.“ Že by v tom tkvěl její úspěch? Proč by ne, vždyť říká: „V čem jsem opravdu dobrá, je to, že když máte TV show, film, píseň nebo cokoli, co potřebujete zpropagovat, mám skvělou možnost dát o tom vědět stovkám tisíc lidí.“

Téhle dobře stavěné blondýnky si ale nevšímají jen paparazzi na plážích v Miami, její internetové aktivity a obsah sociálních sítí už zaujaly i novináře z The Huffington Post i z The New York Times, přičemž první zmíněný list ji nazval královnou Snapchatu. ■