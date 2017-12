Americká raperka musela v upnutých šatech opět odrážet spekulace o plastice: Luxusní zadeček je prý dílem přírody

Jen co vešla, strhla se pozornost na její dokonale tvarovaný zadeček. Profimedia.cz

„Ne, nemám implantáty! Nejsou to moje skutečná prsa, ale je to můj skutečný zadek,“ prohlásila nedávno 27letá raperka Iggy Azalea (27), aby alespoň na chvíli utlumila z části posměšné, z části naopak údivné komentáře, týkající se jejich hýždí. Faktem je, že pozadí téhle blondýnky je vážně až podezřele dokonalé a zavdává příčinu mnoha spekulacím.

Když nyní dorazila do slavné Craigovy restaurace v Západním Hollywoodu, vše začalo nanovo. Nebylo snad jediného hosta, který by na Azaleu ve žlutých upnutých šatech nezíral. Vodorovné proužky totiž opticky rozšířily její oblé pozadí, jehož dokonalý tvar elastický materiál skvěle podtrhl. A to až tak skvěle, že si málokdo všiml jejího hlubokého výstřihu - a to už je co říct...

Hvězda amerického rapu však všechny spekulace o tom, že svůj zadeček svěřila šikovným ručičkám plastických chirurgů, zuřivě popírá a trvá na tom, že je dílem přírody a dřiny v posilovně. ■