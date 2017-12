Smrt herce z Doktora od jezera hrochů (✝47): Sestra přiznala, že ho zabila agresivní forma rakoviny plic!

Jaroslav Šmíd Foto: Václav Jirsa, Právo

Hned poté, co přišla šokující zpráva o smrti všemi milovaného herce Jaroslava Šmída (✝47) , do redakce ze všech stran začaly proudit zprávy o tom, že zápal plic nebyl hlavní příčinou jeho skonu. „Měl agresivní formu rakoviny plic. Diagnóza byla jasná dva dny před jeho smrtí,“ tvrdili nám dokonce blízcí známí herce. Rodina nyní nádor potvrdila.

O Jaroslavu Šmídovi, na jehož pohřeb v Třebíči dorazilo velké množství smutečních hostů, si někteří dovolili nesmyslně spekulovat, že byl HIV pozitivní. Jenže to je nesmysl.

„Jaroušek bohužel zemřel na nejagresivnější formu nádorového onkologického onemocnění plic, se kterým už bohužel nešlo nic dělat, a to vše bylo zkombinované se silným zápalem plic. Naštěstí nevěděl, jaký je jeho stav, a i když to tak strašně bolí a jeho odchod je pro nás všechny obrovskou ránou, tak to, co nás nějak utěšuje, je, že netrpěl. A že jsme s ním mohli být až do poslední chviličky a drželi ho za ruce,“ řekla Sedmičce uplakaná sestra Jaroslava Šmída Jolana Kružíková.

Až do úplného konce prý byl při plném vědomí, takže o kómatu, o němž se také leckde psalo, nemůže být ani řeč.

„Oni ho pouze tlumili léky kvůli bolestem. Ale když odcházel, vypadal zklidněný a byl zcela jistě rád, že nás má okolo sebe,“ podotkla zdrcená sestra. ■