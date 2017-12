Ultraštíhlá česká topmodelka chytá bronz ve stínu sopky: Mrkněte, jak jí to sekne v plavkách!

Zuzana Stráská Foto: Instagram Z. Stráské

Jak už jsme na Super.cz informovali, topmodelka se strachovala o své bezpečí v souvislosti se sopečnou aktivitou místního vulkánu Agung.

„Kvůli sopečnému prachu nemohou letadla létat, proto jsou zastaveny veškeré lety a letiště zavřené. Potrvá to do té doby, než se Agung uklidní. Takže tady možná zůstaneme i na Vánoce,“ nechala se slyšet kráska, která se ovšem netvářila, že by jí prodloužená dovolená vadila.

Ani vyhlášený nejvyšší stupeň nebezpečí totiž krásnou modelku neodradil od zaslouženého relaxu. Zuzana samozřejmě myslí i na své fanoušky, kterým se pochlubila fotkami v plavkách a přidala i několik rad, jak si udržovat výstavní postavu.

„Spousta lidí mi píše o rady, jak cvičit a co jíst. Každý člověk je jiný, každé tělo si žádá rozdílné jídlo i pohyb, proto je těžké dávat rady. Mně nejvíc vyhovuje jóga a chůze, to pak doplňuji různými sporty. Zdravé jídlo je základ a výhodou je, když člověku chutná a není to pro něj utrpením. Já jsem milovníkem všeho přezdravého. Velkou roli hrají také geny. Důležité je ale nastavit si vše tak akorát, cítit se dobře ve svém těle, netrápit se a nejít přes své limity,“ míní Stráská, jež má evidentně opravdu dobré spalování a na někoho může působit až moc pohublým dojmem... ■