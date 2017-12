Mladičká dcera slavného zpěváka provokovala zadečkem v bikinách o 15 let staršího tátu tří dětí

Tohle výstavní pozadí patří dceři zpěváka Lionela Richieho Sofii (19). Foto: Super.cz/Profimedia

Tento poněkud nerovný pár to bude mít ještě pár let velmi těžké. Sofia Richie (19) je mladá, krásná a bohatá - muži na ni jistě stojí frontu... A ona si zrovna vybere o 15 let staršího tátu od rodiny! Scott Disick (34) má totiž nejen uhrančivý pohled, ale také tři děti s Kourtney Kardashian, členkou slavného amerického klanu.