V upnutém outfitu ukázala ploché břicho: Jitka Čvančarová kouří, těhotenství rezolutně popřela

Jitka Čvančarová Super.cz

"Otázka, kterou z Bářiných knih mám nejraději, je těžká, ale mám pocit, že právě ty Laskonky mi jsou dost blízko. Poprvé jsem je četla ještě na papírech z tiskárny na skalách v Chorvatsku, kde máme s Bárou takové oblíbené místo, kam spolu jezdíme. Říkala jsem, že to bude hrozně oblíbené, protože jsou to kratší příběhy, které se dají číst klidně i v tramvaji," řekla nám Jitka. Sama má ale ráda i velké romány, zrovna má rozečtenou knihu se 700 stránkami. "To se ale člověk musí ponořit víc do hloubky," míní.

Probrali jsme i její kožíšek. "Je pravý a nádherně teplý. Nejsem vegetariánka, nosím kožené boty, ale žiju tak, abych planetu úplně neničila. Tohle je ze zvířete, které normálně loví myslivci, není to chovné. Mám mantinely v tom, že bych si na sebe chovnou věc nevzala. Nechtěla bych, aby nějaké zvíře žilo jen kvůli tomu, abych ho pak nosila," vysvětlila herečka.

Média v poslední době několikrát spekulovala, zda není Jitka těhotná, protože tomu mohly napovídat některé její modely, které oblékla na společenské akce. Rázně to ale popřela. "Mám pocit, že je to u mě už takový standard, že se o mně píše, že jsem tlustá nebo hubená a těhotná nebo netěhotná. Bylo by lepší, kdyby se novináři zabývali hlubšími tématy. Mimochodem jsem teď před chvíli venku kouřila, tak bych asi nebyla takový debil, abych kouřila u něčeho takového. Ale pokud to přijde, budeme rádi, nevyhýbáme se rozšíření rodiny," uzavřela tohle téma Jitka. ■