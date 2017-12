Tenhle pohled by některé mohl i ohrozit na zdraví! Uchvátí vás Češky s tělíčky jak z formy na dokonalost?

Pohled na krásná těla českých dívek se nikdy neokouká! Foto: IT people (4x)

Některé fotky polosvlečených slečen pořízené v létě by se snad měly zákonem zakázat! Zatímco v Česku už nikdo bez péřovky nemůže vyjít z domu, objevuje se zrovna teď jedna reklama na teplo a dívčí krásu za druhou. Podívejte se, jak to sluší třeba českým modelkám v luxusním spodním prádle! Obnažily se pro kalendář, jehož autorovi jistě závidí každý správný muž - zatímco na trh se dostane jen nejužší výběr fotek, on měl tu čest vybírat hned z 11 tisíc fotografií spoře oděných krásek!