Tvrdé útoky kvůli homosexualitě! Slavný český bloger přiznal, že je na kluky, lidé mu přáli smrt

Kovy Foto: Facebook Kovyho

Ať se to někomu líbí nebo ne, mladík Karel Kovář (21) alias Kovy je novodobá velká celebrita. Jde o nejúspěšnějšího českého video blogera. Není tak infantilní jako spousta jiných, naopak je velmi chytrý, mluví i o vážných věcech a dokáže pobavit také inteligentnější publikum. V Česku, zdá se, vůbec nemá konkurenci. Tento chlapec, který má na mladé větší vliv, než jaký by mělo sto padesát Karlů Gottů s jednou Halinou Pawlowskou dohromady (tu mimochodem velmi vtipně paroduje), nyní přiznal, že inklinuje ke stejnému pohlaví a vyvolal tím bouři!

Jeho fanoušci a fanynky o tom spekulovali už dlouho, nyní to ale mají černé na bílém. Autor výborné parodie na letošní hudební hit Despacito, který se nedávno stal opět video blogerem roku, to přiznal ve své knížce Kovy: Ovšem. A rozpovídal se o tom v pořadu Mixxxer Show na Óčku, kde mluvil velmi otevřeně.

„Spousta diváků byla překvapená. Přišla mi spousta reakcí o tom, že to věděli nebo že si to minimálně mysleli. Drtivá většina lidí psala, že je to v pohodě a podporují mě. Na druhou stranu bylo i docela nezanedbatelné množství těch, kteří mi psali, že bych měl umřít. A to opravdu. S tím jsem ale počítal. Pozitivní vlna je větší, v člověku přesto víc rezonují negativní věci,“ řekl Kovy.

Ozvali se tací, kteří si ho plánovali hned odhlásit z odebíraných tvůrců obsahu, za což je Karel rád, o takové fanoušky totiž nestojí. Podle něj je v dnešní době zvláštní, když se někdo nad něčím takovým vůbec pozastavuje. ■