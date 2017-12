Bejvalka slavného zpěváka se toho nebojí. Krásná modelka předvedla své zabijácké křivky v plavkách!

Portorická modelka Alexandra Rodriguez (26) Foto: Super.cz/Profimedia

Své vražedně dokonalé křivky nikdy neměla potřebu schovávat. A není se čemu divit. Na obdivné pohledy mužů všech věkových kategorií je bývalá přítelkyně zpěváka Justina Biebra (23) Alexandra Rodriguez (26) dávno zvyklá. Své parádní tělíčko proto s oblibou a bez ostychu vystavuje na odiv. A má na co být pyšná!

Exotická brunetka momentálně odpočívá s přáteli na Floridě. Bezprostřední fotky modelky v bikinách vás v těchto chladných dnech jistě zahřejí - kdo by si při pohledu na opálenou krásku nevzpomněl na to, jak si v létě užíval sluníčka? Tentokrát navíc nejde o žádné aranžované focení, Alexandřinu přirozenou krásu proto podtrhují její nepatrné nedokonalosti, které jsou důkazem toho, že ač se to nezdá, je tento snědý anděl také jen lidskou bytostí. Ať už jde o neposlušné vlasy, husí kůži na nohou či nezbytnou kontrolu a úpravu plavek...

Jak jsme již zmínili, Alexandra, kterou jste mohli vidět třeba ve videoklipech Pitbulla nebo Austina Mahone, patří mezi dívky, které měly své místo po boku popového princátka Justina Biebra. Spolu jste je mohli potkat hlavně během letošního července, kdy spolu dováděli v moři, vyjížděli na romantické výlety lodí a nevynechali ani plážové procházky při západu slunce. ■