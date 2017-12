Místo usmíření rozchod: Česká raperka už netvoří pár s americkou snoubenkou

Sharkass (vpravo) s expřítelkyní a bývalou snoubenkou Foto: archiv Sharkass

Měla být svatba, jenže to dopadlo opačně: přišel konec! Jak Super.cz již informoval, Šárka Geroldová alias Sharkass, jejíž nejslavnější písničkou posledních let jsou Plusy a minusy, se zasnoubila s ženou . Když ale nedávno natáčela klip na Bali , šlo vlastně překvapivě o usmiřovací cestu. Jenže marnou! Vztahu moc neprospěla ani žárlivost a Šárčina nevyzrálost kombinovaná s bouřlivým životem.

„Je pravda, že jsme se na Bali snažily udobřit, ale nedopadlo to. Bohužel jsme se rozešly. Je jí o šest let víc, má už rozumně nastavené priority do života. Já sice trochu jo, ale ještě v tom nejsem úplně vyzrálá. Musím si ujasnit, co chci od života dál. Čemu se budu věnovat, kde žít a podobně,“ řekla Super.cz talentovaná Sharkass.

Pro raperku šlo v životě o první velký a vážně míněný vztah a říká, že i kdyby spolu už dál nebyly, bude pro ni expřítelkyně dál velká láska, která přetrvá.

„Se vztahy jsem neměla moc zkušeností, nevěděla jsem, co dělat. Přítelkyně po mně požadovala, abych se jí oddala na sto procent. A abych to dokázala, musím si ujasnit, jestli to dokážu. Takže buď se dáme do kupy a bude to stoprocentní vztah, nebo už na společné chvíle budeme už jen vzpomínat,“ má jasno Geroldová, která často píše texty nejen pro sebe, ale i pro ostatní interprety.

„Lidé, kteří si imaginárně představují, že se mnou chodí, mi píší. Jasně jim dávám najevo, že ne, ale když má člověk partnera nebo partnerku, je jasné, že mu to vadí. To jsme také řešily. Bylo kolem mě hodně holek a kluků, což asi není dobré pro větší rozvoj vztahu. Pak se buď člověk rozhodne, že takový život změní, nebo si ho nechá, ale pak ten vztah skončí,“ dodala Sharkass. ■