Tohle na molu nepředvádí: Sexy kočička ukázala, jak široce od sebe dokáže roztáhnout nohy

Součástí dráždivého projektu magazínu Love se stala i portugalská modelka Sara Sampaio (26), jíž patří sexy okénko s šestkou. V krátkém videu předvedla svou dokonalou formu. Křehká kráska je při kickboxu tak sebejistá, že si k ní žádný muž jen tak nedovolí přijít s nevhodnými návrhy. Jediným kopancem by s ním udělala krátký proces.

„V dětství jsem se osm let věnovala karate. Konečně jsem mohla své zkušenosti zúročit. Na kalendáři se mi nejvíce libí to napětí. Nikdy nevíte, co na vás vykoukne následující den,“ řekla o natáčení pro Love Sara Sampaio, která v listopadu jako jeden ze stálých andílků zpestřila Victoria´s Secret Fashion Show v Šanghaji. ■