Těhotná modelka oslavila 23. narozeniny po svém: Nahé tělo zasypala lístky růží a šup s tím na net

April Love Geary Profimedia.cz

April, která je ve 28. týdnu těhotenství, zvěčnil, jak leží v posteli v rozhaleném županu a kalhotkách a s tělem zasypaným okvětními lístky rudých růží. „Nejen že mám narozeniny (zítra), ale i nejlepšího kluka na světě,“ napsala k další fotce, kde sedí obklopená kyticemi růží.

V úterý slavila narozeniny i Thickeho bývalá manželka, herečka Paula Patton. Své dvaačtyřicetiny zapila s přáteli v restauraci. Thicke a Patton se rozešli začátkem roku 2014 a zpěvák hodně usiloval o to, aby se k sobě zase vrátili. Britský Daily Mail jeho snahu označuje jako ‚veřejnou kampaň‘ a ne bez důvodu. V červnu téhož roku zpěvák například vydal album s názvem Paula a hlavní singlem Get Her Back (Získat ji zpět). Srdce Patton to neobměkčilo a říjnu podala žádost o rozvod. Exmanželé spolu mají sedmiletého Juliana. ■